F1 : Leclerc se lâche sur Red Bull

Red Bull a encore fait sensation sur la piste de Sakhir, à Bahrein. Max Verstappen avait été le plus rapide lors de la première journée d'essais et les autres écuries semblaient résignées en voyant que Red Bull avait encore pris de l'avance cet hiver. Charles Leclerc, pilote Ferrari, espère que la saison se passera bien pour la Scuderia et avoue ne pas trop savoir où en est Red Bull.

Ce dimanche aura lieu la première course de la saison, à Bahrein. L'occasion pour tous les pilotes de voir à quel point leur équipe a fait du bon travail - où pas - durant la trêve hivernale. Charles Leclerc semble content des progrès affichés par Ferrari et a parlé de Red Bull.

«Nous devons poursuivre sur la lancée de la seconde moitié de l’année dernière»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Charles Leclerc évoque la saison à venir avec Ferrari : « Nous devons poursuivre sur la lancée de la seconde moitié de l’année dernière, même si la saison n’a pas été positive dans l’ensemble, car nous avons commencé bien en deçà de nos attentes au début de l’année 2023. La deuxième partie de l’année a été beaucoup plus positive, l’équipe et tout le monde dans le paddock ont senti que nous étions dans une spirale positive et que nous allions vers de meilleures choses et avec une vision très claire d’où nous voulions aller et comment y aller. Et c’est exactement la façon dont nous devons aborder la saison, continuer de cette façon, avec une vision claire, et des avancées significatives à chaque fois que nous mettons quelque chose dans la voiture, ce qui était le cas dans la deuxième moitié de l’année dernière. »

«C’est très difficile de savoir où Red Bull en est»