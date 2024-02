F1 : Alonso annonce déjà le prochain champion du monde

Arnaud De Kanel

Les essais hivernaux ont permis de dresser les premiers contours de la saison 2024 de Formule 1 qui débutera ce week-end à Bahreïn. Et sans surprise, Max Verstappen a fait forte impression. A tel point que Fernando Alonso estime que le titre est promis d'avance au Néerlandais et qu'il faudra se concentrer sur les places d'honneur.

La Formule 1 est de retour ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn, première étape d'une très longue saison. Malgré une très forte attente, elle ne s'annonce pas très passionnante, du moins si l'on en croit Fernando Alonso. L'ancien double champion du monde a livré son ressenti après les essais hivernaux et il ne voit pas comment Max Verstappen pourrait être battu. Il tire même le chapeau à son homologue ainsi qu'à Red Bull.

«Je pense qu’il y a encore moins d’opportunités pour gagner une course cette année»

« Max est le champion et Red Bull domine cette discipline, a lancé Fernando Alonso dans un premier temps. Même le design de cette saison a été une surprise, on doit juste les observer et voir à quel point ils sont performants, mais pour le moment il faut seulement leur tirer le chapeau. Après avoir découvert leur voiture, je pense qu’il y a encore moins d’opportunités pour gagner une course cette année. C’est comme ça », a concédé Fernando Alonso dans des propos relayés par AutoHebdo.fr . Un sentiment partagé par l'ensemble du paddock selon ses dires.

«Nous sommes 19 pilotes à penser que nous ne remporterons pas le championnat»