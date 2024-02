Hamilton - Ferrari : Alonso interpelle Mercedes et Red Bull

Pierrick Levallet

À partir de 2025, Lewis Hamilton ne sera plus un pilote de Mercedes. Le Britannique rejoindra Ferrari, ce qui pousse l'écurie allemande à lui chercher un remplaçant. Sergio Pérez, lui, devrait quitter Red Bull à l'issue de la saison. Fernando Alonso a alors tenu à interpeller les deux équipes pour son avenir.

Lewis Hamilton va provoquer quelques mouvements au sein des écuries de F1 cette saison. Le Britannique quittera Mercedes à l’issue de la saison 2024 et débarquera chez Ferrari en 2025. L’écurie allemande va donc devoir lui trouver un remplaçant. Mais ça devrait aussi bouger chez Red Bull. Sergio Pérez devrait quitter l’écurie autrichienne et Max Verstappen fin 2024. Fernando Alonso a alors interpellé les deux équipes.

«J’ai une bonne position pour négocier»

« C’était une surprise de voir le marché des transferts bouger si tôt. Je m’attendais peut-être à un peu d’action vers l’été, mais cela a commencé très tôt. Et il y a eu quelques fuites. De part leur importance, Red Bull, Mercedes et Ferrari doivent probablement annoncer leurs pilotes plus tôt que les autres et plus tôt que prévu. Mercedes a une place disponible, Red Bull aussi. Donc, après l’annonce Hamilton, il y aura certainement plus de mouvements. Dans mon cas, c’est très intéressant car j’ai, je pense, une bonne position pour négocier » a d’abord expliqué le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je veux me voir dans une nouvelle saison»