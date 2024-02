F1 : McLaren annonce du lourd, panique pour Red Bull ?

Jean de Teyssière

La saison de Formule 1 débutera la semaine prochaine avec le Grand Prix de Bahrein. Le favori est encore une fois Red Bull, qui a une belle avance sur les autres écuries. Mais derrière, des outsiders comme McLaren veulent pointer le bout de leur nez, et ils estiment avoir la capacité de se battre pour la première place du podium, comme le souhaite le patron de l'écurie anglaise, Zak Brown.

La saison 2024 de Formule 1 risque d'être très intéressante à regarder. Red Bull semble encore avoir une longueur d'avance, mais Ferrari, Mercedes et McLaren ont aussi montré des progrès par rapport à la fin de la saison dernière. De quoi promettre de belles courses cette année.

«Ca va être une grande année»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , le patron de l'écurie McLaren, Zak Brown, est très optimiste sur la saison à venir : « Ça va être une grande année. Je pense que nous commencerons la saison bien mieux que l’année dernière. Les hommes et les femmes de McLaren ont fait du très bon travail pendant l’hiver. Il y a neuf autres équipes dans la discipline, toutes avec des budgets et des infrastructures similaires, donc la compétition sera plus serrée que jamais, mais nous avons l’impression d’être en bonne position. »

F1 - Verstappen : L'annonce de Red Bull qui va mettre le feu https://t.co/iHLP7n23n3 pic.twitter.com/MyWPwbzBEA — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

«Notre objectif ? Gagner des courses cette année»