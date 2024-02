F1 : Avant le transfert de légende, une saison de folie se prépare

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le grand jour ! La Formule 1 est de retour. Ce samedi, les 20 pilotes s'élanceront pour le premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn. Une saison qui sera la dernière de Lewis Hamilton avec Mercedes avant de rejoindre Ferrari en 2025 pour ce qui est déjà présenté comme le transfert du siècle. Ce sera d'ailleurs le fil rouge d'une saison qui s'annonce animée derrière un Max Verstappen qui sera encore le grand favori. Le 10 Sport vous propose d'ailleurs de découvrir les principaux enjeux de la saison 2024.

Verstappen toujours imbattable ?

Le premier enjeu de 2024 sera évidemment de savoir si Red Bull à conserver, voire accentuer son avance sur le reste de la concurrence. Les premiers échos tendent à penser que Max Verstappen sera une nouvelle fois le grand favori de la saison pour tenter de remporter une quatrième titre de champion du monde de suite. Néanmoins, c'est le pilote néerlandais qui est en avance, pas son coéquipier. Sergio Pérez semble en retrait ce qui permet aux autres écuries de se rapprocher. Reste à savoir si cela sera suffisant pour relancer le suspens en F1.

La course au podium ultra disputée ?

Toujours est-il que derrière Max Verstappen, le meute est lâchée et cela semble très serré entre Sergio Pérez, Mercedes, Ferrari, McLaren et Aston Martin qui se disputeront les places sur le podium. Selon les circuits et les évolutions, cela devrait être l'un des enjeux de la saison, savoir qui sera en mesure d'accompagner Max Verstappen sur les podiums, voire de battre le Néerlandais. La saison dernière, seul Carlos Sainz (une victoire) et Sergio Pérez (deux victoires) ont réussi à s'imposer en plus du triple champion du monde. Cette saison, d'autres pilotes tenteront de de grimper sur la plus haute marche du podium. A commencer par Lewis Hamilton qui court après sa 104e victoire en carrière depuis deux ans.

Hamilton - Ferrari, l'attente va être longue

Mais surtout, la saison 2024 sera marquée par la situation de Lewis Hamilton qui sera le fil rouge de toute l'année. Le pilote britannique a annoncé qu'il rejoindrait Ferrari en 2025, et tout le monde est impatient de voir le septuple champion du monde enfiler sa combinaison rouge. Par conséquent, de nombreux observateurs craignent que 2024 ne soit qu'une saison de transition avant ce qui ressemble au transfert du siècle. Mais dès cette saison, beaucoup de questions vont entourer Lewis Hamilton. Va-t-il retrouver la victoire avant son départ ? Russell va-t-il déjà s'imposer comme le leader ou un jeu d'équipe sera toujours privilégié ? Que se passera-t-il lorsque Leclerc et Hamilton, futurs coéquipiers, se croiseront sur la piste ? Et surtout, qui va remplacer le Britannique chez Mercedes ?

Une silly season de folie

C'est d'ailleurs l'un des enjeux de cette saison. En annonçant d'ores et déjà qu'il rejoindrait Ferrari en 2025, Lewis Hamilton a lancé très tôt une silly season qui s'annonce brûlante. Pour la première fois de l'histoire, la grille a terminé 2023 et la même que celle qui débute en 2024. Mais en 2025, ce ne sera pas pareil. La moitié de la grille risque de bouger. Le premier mouvement est donc celui de Lewis Hamilton qui passera de Mercedes à Ferrari, et qui pousse donc Carlos Sainz au départ. Mais ce ne sera pas tout. 13 pilotes voient leur contrat s'achever à la fin de la saison, et non des moindres. C'est le cas de Sergio Pérez, très menacé chez Red Bull, ou encore de Fernando Alonso. A 42 ans, le double champion du monde se pose deux questions principales. La première sera de savoir s'il est encore motivé à l'idée de poursuivre sa carrière en F1, et la seconde sera de savoir quelle écurie lui offrirait la meilleure monoplace. Le pilote Aston Martin a d'ailleurs les clés de de cette silly season. Peu de pilotes sont effectivement assurés de conserver leur baquet. Ferrari (Hamilton-Leclerc) et McLaren (Norris-Piastri) sont les deux seules écuries à connaître leur line-up pour 2025. Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes) et Valtteri Bottas (Sauber) sont également sous contrat après 2024. Pour tout le reste, cela devrait être la folie.