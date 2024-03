F1 : Scandale chez Red Bull, il calme tout le monde

Benjamin Labrousse

Depuis début février, le directeur de Red Bull, Christian Horner, est embourbé dans une sale affaire. Accusé de comportement inapproprié envers un employé de l’écurie, le Britannique a finalement été blanchi après une enquête interne. Amené à s’exprimer sur ce sujet au sortir du Grand Prix de Bahreïn samedi, Horner a tenu à atténuer la polémique.

Red Bull a parfaitement commencé sa saison. Ce samedi, l’écurie autrichienne a remporté le premier Grand Prix de l’année par l’intermédiaire de l’inévitable Max Verstappen. Néanmoins, les Taureaux sont embourbés dans une polémique importante. Le 5 février dernier, le Telegraaf révélait que le directeur de Red Bull Christian Horner faisait l’objet d’une plainte de la part d’un employé de l’écurie. Finalement blanchi après une enquête interne, le Britannique de 50 ans s’est lâché sur le sujet.

« Cela n’a pas été agréable »

« Évidemment, cela n’a pas été agréable, à cause d’une certaine attention indésirable, mais l’accent est désormais mis sur la course. Je me suis concentré sur ce qui se passe sur la piste. Et le résultat du Grand Prix, je pense, démontre où se concentre toute l’équipe et nous allons de l’avant. J’ai reçu un soutien considérable au sein de l’équipe et de l’entreprise. C’était une journée consacrée à la course, au début de la saison et à la façon de commencer la saison de la meilleure façon possible » , a affirmé le directeur de Red Bull dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« Je ne vais pas commenter les messages spéculatifs anonymes »