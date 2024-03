F1 - GP de Bahreïn : Verstappen entre dans l’histoire !

Benjamin Labrousse

Parti en pole position ce samedi lors du Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen n’aura jamais été dérangé. Le triple champion du monde a logiquement remporté la première course de la saison devant son coéquipier Sergio Perez. D’ailleurs, « Super Max » a battu un nouveau record sur le circuit de Sakhir. Explication.

Max Verstappen a débuté sa saison 2024 de la même manière qu’il avait conclu la précédente. Auteur d’un week-end parfait à Bahreïn malgré plusieurs tensions en interne chez Red Bull, le triple champion du monde en titre a une nouvelle fois écrasé la concurrence. Meilleur temps des qualifications vendredi, Verstappen a connu une course très tranquille sur le circuit de Sakhir samedi. Le pilote de 26 ans n’aura jamais été mis en danger, et a creusé l’écart sur ses poursuivants dès les premiers virages. Visiblement, la nouvelle monoplace de Red Bull, la RB-20 paraît d’ores et déjà bien supérieure à ses concurrentes.

F1 : Verstappen peut déjà écœurer Ferrari https://t.co/TcvKUDgLjP pic.twitter.com/LKkEwKEDdf — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Victoire écrasante de Max Verstappen

Car si Max Verstappen a réalisé une course irréprochable, c’est également le cas de son coéquipier Sergio Perez. Le Mexicain s’est élancé depuis la 5ème position après des qualifications plutôt décevantes vendredi, mais a finalement trouvé du rythme en course, et s’est logiquement classé 2ème derrière le Néerlandais à l’arrivée. Néanmoins, l’écart entre Max Verstappen et Sergio Perez est une fois de plus flagrant. En effet, un nouveau record a été battu par « Super Max » sur le Grand Prix de Bahreïn à ce propos…

Verstappen signe un nouveau record à Bahreïn !

Avec 22.457 secondes de différence entre les deux pilotes Red Bull à l’arrivée du Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen a battu le record du plus grand écart avec un pilote arrivé second sur le circuit de Sakhir, qui, pour rappel, fait partie du calendrier du championnat du monde depuis 2004. Avant cette édition 2024, le record appartenait à Fernando Alonso qui avait devancé avec 16.099 secondes son coéquipier de l’époque chez Ferrari Felipe Massa, en 2010. Par ailleurs, ce Grand Prix de Bahreïn 2024 aura été une édition historique, puisqu’aucun abandon n’a été à signaler, une grande première depuis 2004.