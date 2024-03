F1 : Verstappen peut déjà écœurer Ferrari

Arnaud De Kanel

La saison 2024 de Formule 1 démarre comme s'est achevée la précédente, avec un Max Verstappen toujours aussi dominateur. Sérieux et appliqué, le Néerlandais a signé la première pole position de l'année devant Charles Leclerc et George Russell. Il s'élancera donc ce samedi avec un sacré avantage sur le circuit de Sakhir où il pourrait donc déjà écœurer la concurrence, Ferrari en tête.

Les essais libres terminés, les 20 pilotes présents sur la grille ont pu se livrer la première bataille de la saison lors des qualifications. Plus personne ne pouvait se cacher et les masques sont tombés. Et il n'y a pas eu tant de surprise que cela. Max Verstappen a dominé tandis qu'Alpine a sombré, comme prévu.

Verstappen en forme, zéro pointé pour Alpine

Le triple champion du monde s'élancera en pole ce samedi à Bahreïn ! Grand favori à sa propre succession, Max Verstappen peut déjà asséner le premier coup de massue à ses adversaires. « C’était amusant, la piste avait beaucoup de grip, mais c’était difficile avec le vent de faire un tour propre. On va de plus en plus vite en Q1 et Q2, mais en Q3 c’était difficile de tout mettre bout à bout. C’était un peu inattendu d’être en pole mais elle nous a bien convenu au fil de la séance. En course, ce sera serré aussi. On est souvent rapides en course et c’est le plus important mais on verra demain. Je suis confiant qu’on puisse faire une bonne course », a-t-il confié après avoir signé sa 33ème pole position, soit autant qu'Alain Prost et Jim Clark.



Un large sourire qui contraste forcément avec les grands battus du jour, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Les deux pilotes français s'élanceront tout simplement des deux dernières positions samedi. Un début de saison cauchemardesque pour l'écurie Alpine.

La grille à Bahreïn

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- George Russell (Mercedes)

4- Carlos Sainz (Ferrari)

5- Sergio Perez (Red Bull)

6- Fernando Alonso (Aston Martin)

7- Lando Norris (McLaren)

8- Oscar Piastri (McLaren)

9- Lewis Hamilton (Mercedes)

10- Nico Hülkenberg (Haas)

11- Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB)

12- Lance Stroll (Aston Martin)

13- Alex Albon (Williams)

14- Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB)

15- Kevin Magnussen (Haas)

16- Valtteri Bottas (Stake F1)

17- Guanyu Zhou (Stake F1)

18- Logan Sargeant (Williams)

19- Esteban Ocon (Alpine)

20- Pierre Gasly (Alpine)