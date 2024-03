F1 : Pierre Gasly fixe un rendez-vous pour son avenir

Thibault Morlain

Entré dans la dernière année de son contrat avec Alpine, Pierre Gasly devra répondre aux questions sur son avenir dans les mois à venir. Que va-t-il alors arriver pour le pilote français ? Alors que le nom de Gasly circule comme étant l'un des potentiels remplaçants de Lewis Hamilton chez Mercedes, rien n'est encore décidé. Le pilote français en a d'ailleurs dit plus concernant son avenir.

Avec le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, il risque d'y avoir un sacré jeu des chaises musicales sur la grille de départ de Formule 1. Actuellement, un baque est vacant chez Mercedes et un mouvement pourrait en entraîner un autre et ainsi de suite... Pierre Gasly pourrait d'ailleurs être concerné. Aujourd'hui chez Alpine, le Français est toutefois dans sa dernière année de contrat et ça va donc discuter dans les semaines et mois à venir à propos de l'avenir de Gasly, que ce soit avec Alpine ou bien une autre écurie...

« J'ai des ambitions perso »

Quid alors de l'avenir de Pierre Gasly ? Ce vendredi, dans un entretien accordé à L'Equipe , le pilote Alpine a fait savoir : « J'ai 28 ans, j'entame ma 8e saison en F1. J'ai envie de gagner. J'ai des ambitions perso. Aujourd'hui, j'ai envie de gagner avec Alpine, mais j'ai besoin qu'on soit plus performant, que ce qu'on a montré en 2023. On va voir comment les choses vont évoluer sur les premières courses ».

« Je les challenge, pour qu'on devienne meilleurs »