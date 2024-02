F1 : Révolution chez Alpine, Gasly annonce du lourd

Pierrick Levallet

À l’aube de cette nouvelle saison de F1, les différentes écuries peaufinent leurs voitures afin de démarrer au mieux cette année 2024. Alpine a d’ailleurs mis au point un nouveau concept sur sa monoplace. Mais il faut encore que l’écurie française trouve les bons réglages pour obtenir des performances optimales. Pierre Gasly se veut d’ailleurs optimiste, mais s’il s’est montré réaliste à l’approche du Grand Prix de Bahreïn (2 mars).

«Je suis en pleine forme»

« C’est toujours une sensation unique d’être à l’aube d’une saison de Formule 1. Je suis toujours très enthousiaste, car c’est le moment où toutes les discussions et attentes s’arrêtent. Nous allons en piste pour reprendre la compétition. Je suis en pleine forme physiquement et mentalement. J’ai vécu une intersaison fantastique et je me sens prêt à relever le défi de cette campagne de vingt-quatre courses pour ma deuxième année avec Alpine » a d’abord expliqué le pilote de 28 ans dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il nous faudra un peu de temps»