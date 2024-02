F1 : Les successeurs d'Ocon et Gasly déjà connus ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du début de la saison 2024, focus sur les pilotes français de la grille de F1, mais également des catégories inférieures où les tricolores sont très présents. L'avenir de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon sera au cœur des débats compte tenu du fait que leurs contrats s'achèvent en fin d'année avec Alpine, et Victor Martins pousse déjà derrière. En revanche, pour Théo Pourchaire, le timing de son départ en Super Formula n'est peut-être pas idéal. Analyse.

Le début de la saison 2024 approche à grands pas et côté français, on scrutera avec attention les performance d'Alpine et de son duo 100% français. Surtout après une saison très décevante durant laquelle Esteban Ocon et Pierre Gasly n'ont pas répondu aux attentes malgré un podium pour chacun d'entre eux. Mais que peuvent-ils ambitionner cette saison ?

Quelles ambitions pour Ocon et Gasly en 2024 ?

Compte tenu du fait que la réglementation n'évolue pas cette saison, il ne faut pas s'attendre à des miracles en 2024 pour Alpine. L'objectif principal sera de se rapprocher le plus possible d'Aston Martin voire de McLaren. Mais surtout, la saison de l'écurie française pourrait être largement marquée par les rumeurs concernant l'avenir d'Esteban Ocon et Pierre Gasly, dont le contrat s'achève en fin d'année. Plusieurs baquets importants vont se libérer, dont celui de Lewis Hamilton, qui rejoindra Ferrari en 2025. Et grâce à son lien avec Mercedes, Ocon fera partie des pilotes envisagés par Toto Wolff. « Ce baquet Mercedes va faire briller beaucoup d'yeux à commencer par ceux d'Ocon et Gasly. On sait que dans le même temps, si un Victor Martins brille en F2, il y aurait une logique à ce qu'il monte en F1 si une place se libère chez Alpine. On va avoir pas mal de spéculations dans les mois qui viennent », expliquait d'ailleurs Julien Fébreau pour le10sport.com.

Victor Martins à l'affût en F2

Dans les catégories inférieures, plusieurs pilotes français seront effectivement à suivre, à commencer par Victor Martins. Champion de F3 en 2022, le pilote de l'académie Alpine a réussi une première saison encourageante en F2 conclue à la cinquième place finale avec notamment une victoire et 10 podiums. Il fera partie des favoris à la succession de Théo Pourchaire, son ancien coéquipier chez ART, et pourrait donc rapidement prétendre à un baquet chez Alpine en F1. Après le fiasco avec Oscar Piastri, l'écurie française essaiera de ne pas commettre la même erreur avec Victor Martins. Autre tricolore aligné en F2, Isack Hadjar a rejoint l'écurie Campos Racing et tentera de se mêler à la lutte lui aussi. Membre du Red Bull Junior Team, le Français pourrait notamment scruter avec attention les baquets de Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo chez Racing Bulls.

Théo Pourchaire, le mauvais timing ?