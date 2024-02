F1 : Alpine a trouvé son futur pilote ?

Arnaud De Kanel

Tout pourrait changer pour Alpine à l'issue de la saison. Pierre Gasly et Esteban Ocon entrent en effet dans leur dernière année de contrat et le second cité pourrait rejoindre Mercedes afin de remplacer Lewis Hamilton. Mais entre Mick Schumacher, Jack Doohan et Victor Martins, l'écurie tricolore ne devrait pas être prise au dépourvu.

La silly-season s'annonce plus chaude que jamais. le départ de Lewis Hamilton va avoir des répercussions sur l'ensemble du paddock et c'est Alpine qui pourrait en faire les frais. Couvé par Toto Wolff, Esteban Ocon représente une option plus que sérieuse pour Mercedes, qui gère encore sa carrière, afin de remplacer le septuple champion du monde. Alpine devra également veiller à régler au plus vite la situation contractuelle de Pierre Gasly et il faudra pour cela lui présenter un projet solide. Mais quoiqu'il en soit, elle semble disposer d'assez de pilotes pour se prémunir d'éventuels départs.



Mick Schumacher

En rejoignant le programme Endurance d'Alpine, Mick Schumacher avait vu une réelle opportunité de garder un pied en Formule 1. S'il venait à donner satisfaction, il pourrait représenter une option sérieuse pour l'écurie tricolore en cas de départ de l'un de ses pilotes. Mais il n'est pas le seul.

Jack Doohan

Nommé pilote réserve pour la saison à venir, Jack Doohan attend son tour. A 21 ans, il pourrait même faire ses débuts en F1 en cas de problème avec Ocon ou Gasly à l'image de Liam Lawson quand il avait remplacé Daniel Ricciardo après sa blessure. « Pour moi, le seul objectif pour le moment est d'essayer d'assurer ma place sur la grille pour l'année prochaine, tout en m'assurant que je fais le travail lors de ces tests car ils sont également très importants », confiait récemment le jeune pilote Australien. La candidature est posée.

Victor Martins