F1 : Alonso chez Mercedes ? Les dernières révélations

Arnaud De Kanel

Avec le départ de Lewis Hamilton prévu pour la fin de saison, Mercedes s'affaire déjà pour lui trouver un remplaçant. Plusieurs sources indiquent que l'écurie allemande pourrait le remplacer par l'un de ses plus grands rivaux, à savoir Fernando Alonso. Lors de la présentation de la nouvelle Aston Martin la semaine dernière, le vétéran du paddock a mis les choses au point.

Et si Fernando Alonso se laisser tenter par un ultime challenge ? Le pilote espagnol serait dans les petits papiers de Mercedes qui cherche un remplaçant à Lewis Hamilton. Le double champion du monde est un profil qui plait, d'autant plus qu'il sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Alonso ne se ferme aucune porte et assure que la décision lui reviendra.



«C’est une décision que je dois prendre moi-même»

« Il n'y a eu aucun contact avec Mercedes. Je pense que ce sera une question pour les premiers mois de l’année. Tout d’abord, je dois décider moi-même de ce que je veux faire pour l’avenir. Si j’ai envie de consacrer encore quelques années ma vie à ce sport que j’aime. J’aime la Formule 1 mais en général j’aime piloter. Donc si ce n’est pas la Formule 1, je me retrouverai heureux dans n’importe quelle autre forme de sport automobile, et j’aurai peut-être plus de temps pour ma vie privée, ce qui est toujours très important à cet âge. C’est une décision que je dois prendre moi-même. Je dois réfléchir et je dois éventuellement m’engager dans une équipe et m’assurer que je comprends que ce sera cette équipe et 100% de mon temps », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le double champion du monde donne tout de même sa priorité à son écurie actuelle.

«Je veux parler d’abord avec Aston Martin»