F1 : «Injuste», Fernando Alonso pousse un coup de gueule

Pierrick Levallet

Il y a quelques années, les écuries de F1 disposaient de deux sessions de quatre jours pour préparer la saison. Désormais, les équipes doivent se contenter de trois jours. Si cela s'avère être moins coûteux, Fernando Alonso trouve malgré tout cela injuste pour les pilotes qui ont beaucoup moins de temps pour tester leurs voitures.

Ces dernières années, la période des essais hivernaux a été considérablement réduite en F1. Alors qu’il y avait initialement deux sessions de quatre jours chacune auparavant, les écuries doivent désormais se préparer en seulement trois jours à Bahreïn. Si cela pourrait sembler plus logique et moins coûteux pour les équipes, Fernando Alonso trouve néanmoins cela injuste vis-à-vis des pilotes.

F1 : Après Hamilton, Verstappen lâche une réponse à Ferrari https://t.co/Spa72eA40S pic.twitter.com/FMbJBfbgev — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

«Il n'y a aucun autre sport au monde [où cela se produit]»

« Nous avons des essais très limités à Bahreïn. J'ai réfléchi tout l'hiver à ce sujet, à quel point il est injuste que nous n'ayons qu'un jour et demi pour préparer un championnat. Il n'y a aucun autre sport au monde [où cela se produit], avec tout l'argent en jeu, tout le marketing, toutes les bonnes choses que nous disons à propos de la Formule 1 et du fait qu'elle est de plus en plus proche des fans » a d’abord expliqué le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Je ne pense pas que trois jours suffisent»