F1 - Verstappen : Mercedes veut tenter le coup !

Arnaud De Kanel

Mercedes est à la recherche d'un remplaçant à Lewis Hamilton pour 2025 ! Et bien cela puisse paraitre totalement fou, l'écurie allemande, par la voix de son directeur Toto Wolff, n'exclut pas la possibilité d'entamer des négociations avec un certain Max Verstappen. Une question de principe pour l'Autrichien qui veut renforcer son équipe.

La silly season promet d'être animée et Mercedes jouera le premier rôle. Dans l'obligation de se trouver un nouveau pilote suite au transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari, l'écurie allemande ne se ferme aucune porte, pas même celle qui mène à Max Verstappen. « Toto va essayer, mais il ne réussira pas. Max a une bonne mémoire et n’a pas oublié les accusations de Mercedes. L’accident de Silverstone en 2021 et la finale de la saison à Abu Dhabi en sont des exemples », confiait d'ailleurs Helmut Marko. Toto Wolff lui a répondu et il veut désormais entamer des discussions avec Verstappen.



«Nous ne reculerons pas non plus dans les différentes conversations»

« Nous serons toujours déterminés à avoir le meilleur duo de pilotes imaginable dans nos voitures. Pour cela, nous ne reculerons pas non plus dans les différentes conversations. Nous avons désormais vu avec quelle rapidité les choses peuvent changer. Mais cela dit, nous respecterons les contrats existants », a déclaré Toto Wolff dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il veut y croire car il estime que les pilotes iront toujours vers la meilleure monoplace, qu'importe l'équipe et leur situation contractuelle.

«La balle est dans notre camp»