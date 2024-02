F1 : Max Verstappen fait paniquer Red Bull !

Pierrick Levallet

Avec le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari programmé en 2025, Mercedes cherche un nouveau pilote pour remplacer le Britannique. L'écurie allemande envisage notamment de recruter Max Verstappen. Red Bull craint d'ailleurs que le Néerlandais ne soit tenté par l'idée d'aller voir ailleurs si jamais l'équipe autrichienne ne lui fournit plus les armes pour évoluer au plus haut niveau.

Un véritable coup de tonnerre a retenti il y a quelques jours en F1. À l’issue de la saison 2024, Lewis Hamilton quittera Mercedes après dix ans de bons et loyaux services. Le Britannique rejoindra Ferrari et Charles Leclerc en 2025. L’écurie allemande cherche alors un remplaçant au septuple champion du monde. Et Toto Wolff ne serait pas contre voir Max Verstappen succéder au pilote de 39 ans.

F1 : Après Hamilton, Verstappen lâche une réponse à Ferrari https://t.co/Spa72eA40S pic.twitter.com/FMbJBfbgev — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Verstappen ne veut «jamais dire jamais»

Triple champion du monde avec Red Bull, le Néerlandais est lié à l’équipe autrichienne jusqu’en 2028. Max Verstappen avait même fait savoir que l’idée de quitter son équipe ne lui traversait « même pas l'esprit ». « Je sais d'après ce que j'ai vécu jusqu'à présent qu'il ne faut jamais dire jamais » avait néanmoins précisé le pilote de 26 ans. Helmut Marko a alors fait savoir que Max Verstappen pourrait être amené à regarder ailleurs si jamais Red Bull ne lui fournit plus les armes pour évoluer au plus haut niveau.

Red Bull craint qu’il regarde «ailleurs pour voir où il y aurait quelque chose de mieux»