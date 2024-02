F1 – Red Bull : Verstappen annonce du lourd

Jean de Teyssière

Le 2 mars prochain marquera le départ de la saison 2024 de Formule 1. Une saison prometteuse, puisqu'il sera question de savoir si Red Bull pourra toujours être aussi dominateur, comme l'écurie l'a été en 2023. Pour Max Verstappen, cela ne fait pas de doutes que Red Bull sera performant cette année mais s'attend également à ce que d'autres équipes aient fait de belles améliorations durant la trêve, pour son plus grand plaisir.

Triple champion du monde en titre, Max Verstappen vise évidemment une quatrième couronne cette saison. Red Bull fait à nouveau figure de grand favori pour la saison à venir mais en deuxième partie d'année 2023, plusieurs écuries parvenaient à réaliser de belles courses et embêter Red Bull.

«Autour de nous, les gens apprennent de plus en plus»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Max Verstappen donne son avis sur la saison à venir : « Comme je l’ai dit lors du lancement de la nouvelle F1, je pense que ce n’est pas notre objectif de battre des records, il s’agit simplement d’essayer de livrer une autre voiture très compétitive. Et de mon côté, bien sûr, j’essaierai de faire de mon mieux. Mais cela dépend de beaucoup de choses qui doivent être réunies, n’est-ce pas ? Je suppose que seul le temps nous dira à quel point nous sommes rapides. Autour de nous, les gens apprennent de plus en plus. Ce n’est pas toujours à nous de décider de la qualité de la saison. Parce que si vous avez une compétition plus naturelle avec différentes équipes, il est encore plus difficile de gagner des courses. »

«Je suis certain que nous verrons plusieurs voiture très intéressantes»