F1 : Ferrari a tenté un gros coup chez Red Bull

Jean de Teyssière

Lewis Hamilton va quitter Mercedes en 2025 pour rejoindre Ferrari. Un transfert historique qui va marquer l'histoire de la Formule 1. Récemment, d'autres changements de baquet auraient pu avoir lieu. Deux ans après la fin de son aventure avec Red Bull, Daniel Ricciardo a révélé avoir été en discussion avec Ferrari pour les rejoindre en 2021.

L'histoire de la Formule 1 tient souvent à des transferts qui changent le cours des choses. En quittant McLaren pour Mercedes, Lewis Hamilton ne s'attendait certainement pas à vivre une période de domination aussi impressionnante, auréolée de six titres de champion du monde. L'histoire aurait peut-être été différente si Daniel Ricciardo avait rejoint Ferrari, avec qui il était en discussion en 2017.

«C’est une équipe de course très prestigieuse, mais c’est une équipe comme les autres»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Daniel Ricciardo, ancien pilote Red Bull a raconté avoir pu signer pour Ferrari : « Je n’ai jamais voulu tout mettre dans des commentaires du genre, comme ’Oh, ce serait génial d’être un pilote Ferrari un jour’. De rendre hommage à mes origines ou ce genre de trucs. J’avais en quelque sorte une approche plus simple selon laquelle si ça marche, si les timings sont bons, peut-être que c’est une chose qui arrive. Mais je n’ai pas tout mis dedans. En fin de compte, c’est une équipe de course très prestigieuse, mais c’est une équipe de course comme les autres. »

Hamilton chez Ferrari, un pilote de F1 croit à une blague https://t.co/FZadF464g5 pic.twitter.com/L8Abc9EJsQ — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

«Il y a eu des conversations avec Ferrari»