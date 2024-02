F1 - Ferrari : Leclerc lâche une grande annonce

Jean de Teyssière

Le 2 mars prochain, ce sera le grand retour de la Formule 1. Red Bull est toujours considérée comme l'écurie favorite mais derrière, Ferrari avait très bien terminée la deuxième partie de saison. Carlos Sainz avait d'ailleurs été l'unique pilote hors Red Bull à remporter un Grand Prix. Devant cette belle lancée, Charles Leclerc semble persuadé que la trêve n'a pas ralenti cette bonne période.

Cette saison, tous les regards seront braqués sur Ferrari. L'écurie italienne va basculer dans une nouvelle ère avec l'arrivée de Lewis Hamilton en 2025 et chaque performance sera scrutée. En attendant le Britannique, Charles Leclerc fera équipe avec Carlos Sainz et semble très optimiste sur la saison à venir.

«J’espère vraiment que cette voiture pourra continuer sur sa lancée»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Charles Leclerc, le pilote Ferrari semble optimiste pour la saison à venir : « J’espère vraiment que cette voiture pourra continuer sur la lancée que nous avons eue depuis la deuxième partie de l’année dernière. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un nouvel optimisme pour le moment - je pense que cela a déjà commencé il y a six mois - mais c’est une bonne chose à voir et c’est excitant pour l’avenir. »

Hamilton chez Ferrari, un pilote de F1 croit à une blague https://t.co/FZadF464g5 pic.twitter.com/L8Abc9EJsQ — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

«Tout a du sens»