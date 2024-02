F1 : Un candidat surprise répond pour la succession de Lewis Hamilton

Thibault Morlain

En 2025, Lewis Hamilton va donc rejoindre Ferrari où il fera la paire avec Charles Leclerc. Un départ qui donc laisse pour le moment un baquet vacant chez Mercedes. On ne connait ainsi pas encore le futur coéquipier de George Russell, mais ce ne sont pas les options qui manquent. Néanmoins, il faudrait déjà écarter un scénario pour le futur deuxième pilote chez Mercedes : le retour de Nico Rosberg.

Cette saison 2024 sera donc la Last Dance de Lewis Hamilton chez Mercedes. Si on pensait que le Britannique allait terminer sa carrière au sein de son écurie actuelle, il a décidé de relever un nouveau défi en 2025. En effet, le saison prochaine, Hamilton rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari. Un départ qui laisse pour le moment une question sans réponse : qui sera le deuxième pilote chez Mercedes aux côtés de George Russell ?

F1 : Clash chez Red Bull ? Verstappen lâche ses vérités https://t.co/pVzluPXo6l pic.twitter.com/Lnp9QhES0T — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Quid d’un retour de Rosberg chez Mercedes ?

Pour Nico Rosberg, il n’est pas question de revenir en Formule 1 pour remplacer Lewis Hamilton. Celui qui avait été sacré champion du monde chez Mercedes a confié, rapporté par Motorsport : « C'est terminé, je ne prévoies pas de revenir. J'ai un immense respect pour le danger. Je ne pourrais plus le faire. Il faudrait que je me prépare intensivement pendant toute une année, ne serait-ce que pour entraîner les synapses de mon cerveau. Un pilote doit réagir très vite et être précis. J'ai perdu ça après cette longue pause. Les muscles sont également mis à rude épreuve, ne serait-ce que pour tenir le volant avec toutes les forces centrifuges ».

Albon pour oublier Lewis Hamilton ?