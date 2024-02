F1 : «Mieux que Netflix», Red Bull se lâche sur le départ d’Hamilton

Jean de Teyssière

En 2025, Lewis Hamilton ne roulera pas pour Mercedes mais pour Ferrari. Le pilote britannique, septuple champion du monde de Formule 1, sera très scruté mais les projecteurs seront tous braqués sur l'écurie italienne. Chez les autres concurrents, on voit ce changement d'écurie d'un bon œil, notamment au niveau du spectacle.

Fin janvier, la rumeur a laissé place à l'officialisation : Lewis Hamilton va bel et bien quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Un changement d'écurie historique et inattendu, tant le Britannique semblait lié à Mercedes jusqu'à la fin de sa carrière. C'est finalement un nouveau challenge que se lancera le septuple champion du monde, alors âgé de 40 ans.

«J'y vois un affaiblissement de Mercedes»

Pour le média autrichien oe24 , Helmut Marko, le dirigeant de Red Bull, évoque le changement d'écurie de Lewis Hamilton : « Cela m'a aussi complètement surpris, c'est une sensation sportive – surtout au niveau du timing. On se demande comment on en est arrivé là. Mercedes a été dépassé par Ferrari dans la deuxième moitié de l'année 2023, McLaren était également plus rapide. Hamilton a peut-être appris quelque chose que le monde extérieur ne sait pas encore. Pour nous, cela ne change rien, sauf que j'y vois un affaiblissement de Mercedes. Quant à savoir si cela renforce Ferrari, nous verrons bien. Globalement, cela a déjà un impact incroyable, cela va jusqu'aux cours de la bourse. Pour le sport dans son ensemble, c'est formidable car il se passe quelque chose. »

