Schumacher : L'exemple qui fait rêver Lewis Hamilton avant Ferrari

Thibault Morlain

Si la saison 2024 n'a pas encore commencé, un premier transfert a d'ores et déjà été annoncé pour 2025. Et quel transfert ! En effet, Lewis Hamilton va quitter Mercedes à l'issue de cet exercice pour rejoindre Ferrari. Le début d'un nouveau chapitre pour le Britannique, mais avant de filer au sein de la Scuderia, Hamilton a une dernière saison à faire avec Mercedes. Pourra-t-il imiter un certain Michael Schumacher ?

Lewis Hamilton l'a annoncé, ça a été l'une des décisions les plus difficiles à prendre pour lui, mais à la fin de cette saison 2024, le Britannique va quitter Mercedes. Non, le septuple champion du monde ne raccrochera pas puisqu'il va rejoindre une autre écurie mythique de Formule 1 : Ferrari. Hamilton va ainsi prendre la place de Carlos Sainz Jr et faire la paire avec Charles Leclerc, mais avant de penser à 2025 chez Ferrari, il y a encore la saison 2024 à disputer au volant de sa Mercedes. A quoi faut-il alors s'attendre pour la Last Dance de Lewis Hamiton au sein de l'écurie allemande ?

F1 : Ecarté par Hamilton, il annonce la couleur pour son avenir https://t.co/FNAf5IHpkd pic.twitter.com/FgYY4h6bcC — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

Schumacher débarque chez Ferrari en tant que champion du monde

Forcément, Lewis Hamilton aura à coeur de soigner sa sortie de chez Mercedes avant son départ chez Ferrari. Et pour le Britannique, le meilleur exemple à suivre est ni plus ni moins que celui de la légende, Michael Schumacher. C'est en 1996 que l'Allemand a rejoint la Scuderia et avant cela, il était du côté de Benetton et ça s'était terminé en apothéose pour Schumacher. En effet, déjà sacré en 1994, le septuple champion du monde a réussi à remporter le titre en 1995 avant donc de filer chez Ferrari. Lewis Hamilton en fera-t-il de même avec Mercedes ? Si tel était le cas, le Britannique deviendrait alors le seul octuple champion du monde de F1.

Quid de Leclerc, Vettel et Alonso ?

Attendu chez Ferrari, Lewis Hamilton va donc imiter Charles Leclerc, Sebastian Vettel ou encore Fernando Alonso, qui eux aussi ont rejoint la Scuderia au cours de leurs carrières. Quels ont alors été leurs résultats avant de s'engager chez Ferrari ? Pour le Monégasque, chez Sauber en 2018, cela s'était soldé par une 13ème place au championnat du monde. Toutefois, c'était là la première année en Formule 1 pour Leclerc, qui évolue depuis 2019 chez Ferrari. Quadruple champion du monde à son arrivée chez Ferrari en provenance de Red Bull en 2015, Sebastian Vettel n'avait pas pu enchainer un 5ème titre en 2014. En effet, sacré en 2010, 2011, 2012 et 2013, l'Allemand avait dû se contenter d'une 5ème place au championnat du monde pour sa dernière année chez Red Bull. Fernando Alonso a lui posé ses valises chez Ferrari à partir de 2010, évoluant précédemment au volant d'une Renault. Ayant remporté deux titres de champion du monde avec l'écurie française, l'Espagnol avait fini à la 9ème de la saison 2009 et avant d'entamer sa nouvelle aventure avec la Scuderia.