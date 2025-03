Kylian Mbappé destitué, le coup de tonnerre ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors des deux derniers rassemblements de l’équipe de France, un absent a fait énormément parler de lui : Kylian Mbappé. En mars, le joueur du Real Madrid sera bel et bien avec les Bleus pour affronter la Croatie. Un retour qu’il va d’ailleurs faire avec le brassard de capitaine. Certains auraient pourtant aimé que cela ne soit pas le cas. Fallait-il alors destituer Mbappé de son statut ?

Ce jeudi, Didier Deschamps a donné sa liste des joueurs convoqués avec l’équipe de France pour affronter la Croatie. Dans celle-ci, on peut notamment noter la présence de Kylian Mbappé, absent lors des deux derniers rassemblements. Cette fois, la star du Real Madrid sera là et avec le brassard de capitaine. En effet, en conférence de presse, Deschamps a été très clair sur le sujet : « J'ai échangé avec lui, j'ai déjà dit que oui, il sera capitaine. Ce n'est pas mon style d'aller plus loin sur le contenu des échanges ».

« Kylian il a tellement fauté qu’il ne méritait pas »

Au cours des derniers mois, le capitanat de Kylian Mbappé en équipe de France a pourtant fait énormément parler. En effet, étant donné toutes les histoires autour du joueur du Real Madrid, certains lui auraient retirer le brassard. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen. « La France a besoin d’un grand Mbappé, mais pour relayer le discours de Deschamps et avoir un vrai chef sur le terrain, je suis désolé mais Kylian il a tellement fauté qu’il ne méritait pas là tout de suite de reprendre le brassard », a notamment expliqué l’ancien du PSG.

D’autres leaders chez les Bleus

Didier Deschamps en a donc décidé autrement et le brassard va rester la propriété de Kylian Mbappé. Pourtant, d’autres joueurs de l’équipe de France auraient très bien pu prendre le relais et assumer ce rôle à la place du joueur du Real Madrid. C’est le cas de Mike Maignan, Jules Koundé, Ibrahima Konaté ou encore Aurélien Tchouaméni.

Alors, fallait-il destituer Kylian Mbappé de son statut de capitaine de l’équipe de France ?