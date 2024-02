F1 : Ecarté par Hamilton, il annonce la couleur pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ à cause de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, Carlos Sainz a donc un an pour trouver une nouvelle écurie. A quelques semaines du début de sa dernière saison avec la Scuderia, l'Espagnol s'est d'ailleurs confié sur son futur, assurant que pour le moment, il ne connaissait pas encore sa future équipe.

En 2025, la grille va être chamboulée, et le principal changement est déjà connu puisque Lewis Hamilton s'engagera avec Ferrari. Une arrivée qui fait déjà une première victime puisque Carlos Sainz est invité à trouver un nouveau baquet. Plusieurs options circulent déjà pour le fils du quadruple vainqueur du Dakar, à commencer par Stake F1 qui deviendra Audi en 2026. Néanmoins, en marge de la présentation de la SF-24, Carlos Sainz assure qu'il n'a pas encore tranché pour sa future écurie.

«Je ne connais pas encore ma prochaine équipe»

« Je ne connais pas encore ma prochaine équipe, et j’ai un peu de temps maintenant pour décider. Comme je l’ai déjà dit, il existe de nombreuses options et il est temps de prendre une décision importante dans les prochains mois. Autant j’ai dit que je voulais régler mon avenir avant la première course, autant le scénario a maintenant beaucoup changé, comme vous pouvez l’imaginer. Cela va probablement être un processus plus long qui m’attend. Probablement mes trois ou quatre années les plus importantes de ma carrière, où je veux m’assurer d’être au bon endroit au bon moment, je veux m’assurer de choisir la bonne prochaine destination pour moi, donc je veux prendre mon temps, y réfléchir, écouter tout le monde, examiner toutes les options », lance le pilote espagnol dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

«Je dois simplement rester calme»