F1 - Hamilton : Alonso annonce du lourd pour Ferrari !

Il y a quelques jours déjà, une annonce a secoué le monde de la F1. Après la saison 2024, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. Le pilote de 39 ans viendra épauler Charles Leclerc au sein de la Scuderia. Et pour Fernando Alonso, l'écurie italienne a peut-être tiré le gros lot avec le septuple champion du monde.

Après une décennie de bons et loyaux services, Lewis Hamilton va quitter Mercedes en 2025. Une fois son contrat avec l’écurie allemande expiré, le Britannique rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari. L’annonce a d’ailleurs secoué le monde de la F1 au vu de la fidélité du septuple champion du monde envers Mercedes. De son côté, Fernando Alonso estime que le pilote de 39 ans pourrait être ce petit élément supplémentaire qui pourrait permettre à la Scuderia de faire tomber Red Bull.

«Peut-être que Lewis pourra apporter ce petit plus» à Ferrari

« Un conseil à Hamilton chez Ferrari ? Je ne sais pas. J’espère qu’il appréciera l’expérience. Je pense que c’est une équipe très spéciale, mais elle est encore plus spéciale quand on gagne. C’est ça, il faut gagner, et cela fait déjà quelques années qu’ils ont une voiture très rapide et ils se battent pour de grandes choses, et peut-être que Lewis pourra apporter ce petit plus pour se battre pour le championnat. La voiture est là. À la fin de l’année dernière, même avec une Red Bull très dominante, Ferrari était toujours capable d’égaler le temps au tour et d’être plus rapide qu’eux dans la plupart des qualifications. Je pense que la voiture devrait être assez rapide cette année » a expliqué le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par Next-Gen Auto .

Vers un nouveau duel Hamilton - Verstappen en 2025 ?

S’il ne parvient pas à décrocher son huitième sacre cette année, Lewis Hamilton pourrait très bien enfin surclasser Michael Schumacher grâce à Ferrari en 2025. Par la même occasion, il prendrait sa revanche sur Max Verstappen, qui l’a détrôné en 2021 après le dénouement controversé du Grand Prix d’Abu Dhabi. Ferrari a peut-être tiré le gros lot avec le Britannique. À suivre...