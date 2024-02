F1 : Gasly, Ocon… Coup de tonnerre à venir chez Alpine ?

Arnaud De Kanel

La silly season promet d'être totalement folle. L'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari redistribue toutes les cartes et certains pilotes doivent certainement se mettre à rêver du baquet vacant chez Mercedes. Alpine pourrait en faire les frais car Esteban Ocon et Pierre Gasly seront en fin de contrat à l'issue de la saison. Pour le10sport.com, Julien Fébreau livre son analyse de la situation.

C'est le transfert du siècle en Formule 1. Pilote le plus titré de l'histoire de la discipline, à égalité avec Michael Schumacher, Lewis Hamilton va rejoindre l'écurie la plus emblématique du paddock en 2025, à savoir Ferrari. Le Britannique libère donc une place chez Mercedes, et pas n'importe laquelle. Le baquet de l'écurie allemande est l'un des plus convoités de la grille et il risque de faire de l'œil à plusieurs pilotes, à commencer par Pierre Gasly et Esteban Ocon, tous deux en fin de contrat chez Alpine.

🏎️ Lundi, @CanalplusF1 a dévoilé son dispositif pour la saison 2024 de F1. Pour @le10sport, je vous présente toutes les nouveautés de ce dispositif.📝🔽https://t.co/IbKKexqqg2 — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 7, 2024

«Ce baquet Mercedes va faire briller beaucoup d'yeux à commencer par ceux d'Ocon et Gasly»

Commentateur de la Formule 1 sur Canal+ , Julien Fébreau n'exclut pas cette possibilité. « Par exemple, les pilotes Alpine arrivent au terme de leur contrat fin 2024. Alpine va certainement négocier avec ses pilotes, mais peut-être que ce baquet Mercedes va faire briller beaucoup d'yeux à commencer par ceux d'Ocon et Gasly. On sait que dans le même temps, si un Victor Martins brille en F2, il y aurait une logique à ce qu'il monte en F1 si une place se libère chez Alpine. On va avoir pas mal de spéculations dans les mois qui viennent », a confié le journaliste dans un entretien accordé au 10sport.com. Il pourrait réellement y avoir une carte à jouer pour les deux français car Fébreau ne croit pas au retour de Sebastian Vettel sur la grille.

Vettel chez Mercedes ? Fébreau n'y croit pas