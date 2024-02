F1 : «Je suis très inquiet pour Alpine»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de la reprise de la Formule 1 pour la saison 2024, Julien Fébreau s'est confié pour le10sport.com afin d'évoquer les forces en présence sur la grille. Le journaliste de Canal+ a notamment évoqué la situation d'Alpine qui sort d'une saison très compliquée avec de très nombreux changements en interne. Et Julien Fébreau a du mal à faire preuve d'optimisme pour Esteban Ocon et Pierre Gasly.

Ces derniers jours, Alpine a présenté son A524, sa monoplace pour 2024. Mais pour quelle ambition ? Difficile à dire, mais une chose est sûre, pour le moment, l'écurie française est loin de répondre à ses objectifs. Et semble même avoir régressée. Le départ de Fernando Alonso et l'imbroglio Piastri n'a pas arrangé les choses tout comme les nombreux changements en interne au cours de la saison 2023. Laurent Rossi et Otmar Szafnauer ont été remplacés par Philippe Krief et Bruno Famin à la tête de l'écurie tandis qu'Alan Permane et Pat Fry, deux dirigeants historiques de Renault, sont également partis. Et les résultats s'en sont clairement ressentis puisqu'Alpine a terminé à la sixième place au classement des constructeurs avec 120 points.

«Je vais être honnête, je m'inquiète»

C'est donc dans cette situation qu'Alpine aborde la saison 2024. Pour le10sport.com , Julien Fébreau s'est ainsi dit inquiet pour Esteban Ocon et Pierre Gasly : « Je suis mitigé. Je vais être honnête, je m'inquiète de savoir quelles répercussions tous les mouvements qui se sont produits dans l'écurie peuvent avoir à court terme. Alors oui ils se sont réorganisés, oui l'ambiance et l'état d'esprit sont bien meilleurs aujourd'hui, mais les vagues créent forcément des échos ». Le journaliste de Canal+ rappelle également que « les pilotes Alpine arrivent au terme de leur contrat fin 2024 », ce qui ne risque pas de faciliter les choses. D'autant plus que les mouvement seront très nombreux en cours de saison. Et le baquet Mercedes, laissé libre par Lewis Hamilton, devrait faire de l'œil à Esteban Ocon en particulier.

«On sait qu'Alpine part avec un petit déficit moteur»