EXCLU - F1 : Vettel, Alonso... La succession d'Hamilton vue par Julien Fébreau

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En marge de la présentation du dispositif de Canal+ pour la saison 2024 de Formule 1, Julien Fébreau s'est confié pour le10sport.com. La voix de la F1 en France n'a évidemment pas manqué de nous confier son ressenti sur la bombe qui agite le paddock et les évènements qui risque d'en découler. A commencer par la bataille qui se profile pour récupérer le baquet de Lewis Hamilton chez Mercedes.

Lundi à Paris, Canal+ présentait son dispositif pour le lancement de la saison de Formule 1. Un évènement auquel participait évidemment Julien Fébreau. Le commentateur des Grands Prix sur la chaîne cryptée a ainsi pris le temps d'évoquer pour le10sport.com le dossier brûlant du moment à savoir l'annonce de Lewis Hamilton de rejoindre Ferrari en 2025. Un bouleversement qui va engendrer de très gros changements avec une question qui va être le fil rouge de la saison : Qui pour remplacer le septuple champion du monde dans le baquet de la Mercedes ?

«Cela devient le siège le plus chaud du paddock»

Interrogé par nos soins sur ce sujet, Julien Fébreau se languit déjà du feuilleton qui s'annonce pour succéder à Lewis Hamilton : « Ce qui est intéressant c'est que dans tout ce qu'on va pouvoir raconter cette année, on pourra se demander : qui pour remplacer Lewis Hamilton ? Cela devient le siège le plus chaud du paddock. 13 pilotes arrivent en fin de contrat, et je pense qu'il y a des favoris ». Justement, les premiers noms commencent à circuler et la première hypothèse serait bien évidemment de miser sur un pilote made in Mercedes. « A l'heure qu'il est, il sera logique d'envisager que Mercedes privilégie un pilote comme Esteban Ocon ou comme Kimi Antonelli qui va débarquer en F2 et qui est un pur produit Mercedes », nous confie Julien Fébreau avant d'envisager un second plan : « Ou alors une surprise ailleurs, prendre un grand nom, peut-être pour une seule année. Ils ont toute latitude pour agir, ils ont le temps, ils ne sont pas pressés. Ils vont pouvoir bloquer le jeu des transferts. Ce sont eux qui ont la clé, ils pourront faire attendre tous les pilotes aussi longtemps qu'ils le souhaitent ».

🏎️Avec le départ d'Hamilton, Mercedes se retrouve confronter au défi de sa succession. Un choix crucial qui s'annonce aussi très risqué. Je vous décrypte les options possibles pour récupérer le baquet le plus convoité du paddock : 📝🔽@le10sport https://t.co/1KmJuTCdY0 — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 5, 2024

Le gros coup Vettel ? Fébreau «n'y croit pas du tout»

Si la seconde option est retenue par Mercedes, Toto Wolff pourrait se tourner vers un grand noms du paddock comme Fernando Alonso. Ou faire revenir une autre légende, à savoir Sebastian Vettel. « Non, je n'y crois pas du tout », affirme toutefois Julien Fébreau au sujet d'un retour du quadruple champion du monde. « J'aimerais me tromper parce que Vettel est une légende. Il est lié à tout le parcours de son idole Michael Schumacher. Il n'a pas encore roulé chez Mercedes. Est-ce qu'un pilote allemand chez Mercedes aurait du sens en 2025 ? Il a de l'expérience, mais cela fera deux années sans piloter en F1. Honnêtement, je ne crois pas du tout à Sebastian Vettel chez Mercedes », regrette le journaliste de Canal+ .

«Ce baquet Mercedes va faire briller beaucoup d'yeux à commencer par ceux d'Ocon et Gasly»