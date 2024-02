F1 : Un Français veut remplacer Hamilton !

Jean de Teyssière

Le départ de Lewis Hamilton va laisser un grand vide chez Mercedes qu'il va vite falloir combler. Les candidatures ne manquent en tout cas pas et Esteban Ocon, le pilote d'Alpine, a évoqué son lien fort avec Mercedes. S'il admet volontiers vouloir piloter pour Mercedes, il rappelle tout de même être sous contrat avec Alpine et y être pleinement investi.

En 2019, Esteban Ocon est devenu le pilote réserve de Mercedes. Toto Wolff a toujours apprécié le pilote français puisqu'en 2015, alors qu'Ocon évoluait en GP3, Mercedes s'est mis à parier sur lui, en le soutenant financièrement. De bonne augure pour remplacer Hamilton ?

«Personne ne s’attendait à quelque chose comme ça pendant l’hiver»

Alpine présentait ce mercredi sa livrée 2024 et Esteban Ocon a été interrogé sur le départ de Lewis Hamilton : « Je pense que la nouvelle a certainement surpris tout le monde. Personne ne s’attendait à quelque chose comme ça pendant l’hiver parce que c’est normalement une période assez calme, mais cela ne semble pas être une période calme cet hiver. »

F1 : Hamilton, Ferrari… Une opportunité de rêve pour Ocon ? https://t.co/ohJJDQxnnr pic.twitter.com/SMXqf30rsB — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

«Je suis toujours sous contrat avec eux, nous verrons»