F1 : Un candidat se lâche sur la succession de Lewis Hamilton

La bombe a été officialisée, Lewis Hamilton pilotera une Ferrari à compter de la saison 2025. Forcément, le jeu des dominos a déjà débuté. Carlos Sainz Jr a ainsi annoncé son départ de la Scuderia à l'issue de cet exercice 2024 et un baquet est donc pour le moment vacant chez Mercedes l'an prochain. Qui succédera alors à Hamilton ? Annoncé comme un candidat à ce poste, Alex Albon, aujourd'hui chez Williams, s'est confié sur le sujet.

Cette saison 2024 de Formule 1 sera donc la Last Dance de Lewis Hamilton au volant d'une Mercedes. En effet, ça a d'ores et déjà été officialisé, en 2025, le Britannique, septuple champion du monde fera ses valises pour rejoindre Ferrari. Hamilton fera donc la paire avec Charles Leclerc au sein de la Scuderia et reste encore à déterminer qui sera la coéquipier de George Russell chez Mercedes. Et si c'était Alex Albon ?

« C’est génial d’être cité comme l’un des favoris »

A 27 ans, Alex Albon se trouve aujourd'hui chez Williams. Mais voilà que le Thaïlandais ferait partie des pilotes potentiels pour rejoindre Mercedes en 2025. Interrogé sur son avenir, Albon, qui dispose d'un contrat jusqu'en fin 2025, a expliqué, rapporté par NextGen Auto : « C’est génial d’être cité comme l’un des favoris. D’une certaine manière, savoir qu’il y a des discussions donne confiance, mais en fin de compte, vous faites votre propre travail. Tous les regards sont vraiment tournés vers cette année et à ce stade, je suis impatient de voir où nous en sommes. Nous avons tout en place maintenant pour avoir une bonne voiture. Quand on décortique tout, tout ce qui compte vraiment, c’est votre performance. C’est ce qui va attirer ou non les équipes vers un pilote. Donc, quoi qu’il arrive, il faut se donner à fond ».

