F1 : Hamilton s'en va, Mercedes jubile

Alors que Lewis Hamilton quittera Mercedes à l'issue de la saison pour s'engager avec Ferrari, Toto Wolff ne semble pas très inquiet pour sa succession. Le patron de l'écurie a effectivement profité de la présentation de la W15 pour annoncer qu'il se réjouit de préparer la succession du septuple champion du monde.

Ce mercredi, c'était au tour de Mercedes de dévoiler sa monoplace pour 2024. La W15 a donc officiellement été dévoilée en présence de Lewis Hamilton pour la dernière fois. Le septuple champion du monde rejoindra effectivement Ferrari en 2025. Et bien évidement, il a été question de ce sujet durant la présentation de la W15. Une thématique que n'a pas écarté Toto Wolff, qui semble même très enthousiaste pour l'avenir de Mercedes qui se lance dans la quête du successeur de Lewis Hamilton.

«En George, nous avons un pilote rapide, talentueux et intelligent»

« Nous savions que notre partenariat avec Lewis prendrait fin un jour. Nous pensions peut-être fin 2025, donc le timing a été une surprise, mais je respecte la décision à laquelle il a été confronté et celle qu’il a prise. Rien n’a changé pour nous cette année, notre objectif reste le même. Personne n’est découragé par cette nouvelle. Nous avons encore toute une année pour faire de grandes choses. Nous avons deux excellents pilotes. En George, nous avons un pilote rapide, talentueux et intelligent au volant. Une base solide pour l’avenir. Nous avons en Lewis un multiple champion du monde motivé et nous voulons que sa dernière année avec nous soit aussi réussie que possible », assure le patron de l'écurie de la marque allemande, avant de s'enthousiasmer pour la recherche du successeur de Lewis Hamilton.

«C’est également une opportunité passionnante pour les années à venir»