F1 : Hamilton chez Ferrari, il s’y attendait !

Arnaud De Kanel

Victime principale de l'arrivée prochaine de Lewis Hamilton chez Ferrari, Carlos Sainz l'avait en quelques sortes vu venir. L'Espagnol reconnait en effet qu'il avait l'intime conviction que le deal allait finir par se concrétiser et que cela n'allait pas s'arrêter au stade des spéculations. Il regrette malgré tout le timing de cette annonce.

Carlos Sainz ne pilotera plus pour Ferrari à partir de 2025. L'Espagnol fait les frais de l'arrivée retentissante de Lewis Hamilton après quelques mois de négociations. Personne n'osait pourtant y croire et tout le monde pensait que ça n'irait pas plus loin qu'une simple rumeur mais le deal a bien été finalisé. S'il y en a bien un qui n'a pas été surpris, c'est Carlos Sainz.



«De l’intérieur, je savais et j’ai vu des choses avant vous tous»

L'Espagnol avait prémédité le coup. « De l’intérieur, je savais et j’ai vu des choses avant vous tous. J’étais préparé et nous travaillons déjà sur l’avenir, mais nous savons que nous avons une saison très importante devant nous. Je suis très conscient de ce que je vaux en tant que pilote, et pour cette raison je suis très calme quand je regarde vers l’avenir. De bonnes choses vont certainement arriver, mais pour l’instant mon objectif reste de faire de mon mieux avec Ferrari », a avoué Carlos Sainz dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le fait de quitter Ferrari lui fait tout de même mal au cœur.

«Ce n’est pas la chose la plus normale pour commencer une nouvelle saison»