F1 – Red Bull : Verstappen reçoit un avertissement

Jean de Teyssière

La saison de Formule 1 débutera le 2 mars prochain, à Bahrein et les pilotes commencent déjà à se monter impatients et optimistes. C'est notamment le cas de Lando Norris. Le pilote McLaren, auteur d'une impressionnante deuxième partie de saison en 2023 se montre confiant pour la saison à venir et voit son équipe être capable de battre Red Bull.

Intouchable la saison dernière, avec 21 courses remportées sur 22, Red Bull pourrait avoir fort à faire cette saison. En tout cas, de nombreuses écuries s'assument comme pouvant battre l'écurie autrichienne cette saison. Max Verstappen, excellent l'année dernière, est prévenu.

«Nous sommes dans une bien meilleure position»

Lando Norris, le pilote McLaren est très optimiste quant à la saison à venir, comme il l'affirme dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Par rapport aux dernières années, je pense que nous sommes dans une bien meilleure position. C’est bon pour moi, bon pour toute l’équipe, juste pour la confiance et la motivation de chacun. Vous ne voulez jamais entamer une saison sans vous attendre à bien faire, et je pense que pour la première fois depuis longtemps, nous arrivons ici préparés comme nous devrions l’être en tant qu’équipe de Formule 1. J’ai hâte de commencer. Il y a beaucoup de points d’interrogation, de choses que nous devons essayer de comprendre et ainsi de suite, mais j’ai hâte de retourner à Bahreïn, de repousser les limites et de voir vraiment ce que nous pouvons accomplir, mais je suis excité. »

F1 : «Mieux que Netflix», Red Bull se lâche sur le départ d’Hamilton https://t.co/ftMmuR2jJt pic.twitter.com/sO70hcPqfa — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

«Est-il possible de battre Red Bull à certains moments ? Je veux le croire, oui»