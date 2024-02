F1 : Red Bull rend hommage à Hamilton

Jean de Teyssière

En 2021, Max Verstappen remporte sa première couronne après une saison haletante de bout en bout, et un mano à mano de la première à la dernière course face à Lewis Hamilton. Une dernière course qui avait d'ailleurs fait polémique, puisque dans le dernier tour, un Verstappen à pneus neufs est parvenu à dépasser Hamilton dans le dernier tour. L'attitude du Britannique après la course a d'ailleurs beaucoup plu à Christian Horner, le directeur de Red Bull, qui lui a rendu hommage.

Le début de la fin pour Lewis Hamilton ? En 2021, alors qu'il était à égalité de points avec Max Verstappen au moment de disputer le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, il était bien parti pour remporter un huitième titre de champion du monde. Ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire. La suite, tout le monde la connaît avec la victoire finale de Max Verstappen. Depuis, le Britannique n'a plus remporté une course et va même quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari.

«Cette saison a été un combat de poids lourds»

Dans un podcast intitulé Secrets of Success , Christian Horner est revenu sur la dernière course de 2021, et ce, dans des propos rapportés par Nextgen-auto : « Cette saison a été un combat de poids lourds, de la première course à Bahreïn à la dernière course à Abu Dhabi. Ce sont deux pilotes et deux équipes qui se sont hissés à des niveaux qu’ils ne soupçonnaient pas. Pour nous, aborder cette dernière course à égalité de points avec Mercedes et Lewis a été une grande réussite. J’ai réuni toute l’équipe avant la course et je leur ai dit ’quoi qu’il arrive aujourd’hui, nous avons fait un voyage incroyable pour arriver là où nous sommes aujourd’hui et ce qui arrivera aujourd’hui arrivera, mais la chose la plus importante est d’aller sur le terrain, de donner le meilleur de nous-mêmes et de prendre du plaisir’. »

«J’ai trouvé que la façon dont Lewis a géré sa déception est tout à son honneur»