Hamilton chez Ferrari, un pilote de F1 croit à une blague

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs jours qu’on ne parle que de ça en Formule 1 : le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari pour la saison 2025. Ça a déjà été officialisé, avant même le début de la saison 2024, et forcément, les réactions sont nombreuses. Les différents pilotes de F1 réagissent à cette bombe sur Lewis Hamilton et c’est au tour de Lando Norris de donner son point de vue. Le pilote McLaren a d’ailleurs raconté une anecdote sur le moment où il a appris la nouvelle.

On connait déjà un premier changement pour la grille de départ de la saison 2025 de Formule 1. En effet, Lewis Hamilton ne restera pas chez Mercedes, s’étant mis d’accord pour rejoindre Ferrari. Le Britannique deviendra ainsi le coéquipier de Charles Leclerc, tandis qu’on ne sait toujours pas qui le remplacera aux côtés de George Russell. Alors que ça a eu l’effet d’une bombe en Formule 1, chaque pilote a réagi à ce nouveau défi qui va se présenter pour Hamilton.

F1 : Un candidat surprise répond pour la succession de Lewis Hamilton https://t.co/f7mpBnuVPd pic.twitter.com/TfiC0N6jSn — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

« J’étais en train de faire de la spéléologie… »

A quel moment Lando Norris a-t-il appris que Lewis Hamilton rejoindrait Ferrari pour la saison 2025 ? Dans des propos rapportés par NextGen Auto , le pilote McLaren a révélé que cela était arrivé au moment… de sortir d’une grotte. « Cela a été un choc pour tout le monde, j’en suis sûr. J’étais en train de faire de la spéléologie au Vietnam et j’ai donc été privé de téléphone pendant quatre jours. Quand je suis sorti de la grotte, je dormais dans le bus sur le chemin du retour et mon ami m’a dit « oh, Lewis va chez Ferrari ! ». Je me suis dit « tais-toi ». Je ne l’ai pas cru, j’ai pensé qu’il essayait de me réveiller », a expliqué Lando Norris.

« C’est une nouvelle passionnante »