F1 – Ferrari : Leclerc met la pression sur Verstappen

Jean de Teyssière

En attendant l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, Charles Leclerc se concentre à 100% sur la saison à venir et a de très grandes ambitions. Pas question pour lui de revivre une saison 2024 identique à l'année dernière, avec seulement une victoire décrochée par Ferrari, par Carlos Sainz. Cette saison, le Monégasque est optimiste et met déjà la pression sur Red Bull.

En fin de saison 2023, Ferrari réussissait à sortir de plus en plus son épingle du jeu après un début de saison difficile. En 2024, l'écurie italienne espère bien surfer sur sa fin de saison et avoir amélioré sa monoplace, pour être un véritable concurrent de Red Bull cette saison.

«Je veux gagner autant de courses que possible»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Charles Leclerc, le pilote de Ferrari, dévoile ses ambitions : « Je veux gagner autant de courses que possible, et nous ferons le compte à la fin de l’année, pour comprendre où nous serons après la première course, pour comprendre à quel point nous sommes compétitifs. Il est très difficile de savoir où nous nous situerons après la première course, cela dépendra aussi de cela, mais deux ou trois victoires, ce n’est pas mon objectif, je veux gagner autant de courses que possible. Plus de pression ? Absolument pas. Plus de motivation ? J’ai toujours été extrêmement motivé, donc c’est très difficile de l’être encore plus. Je suis juste extrêmement motivé et j’ai faim de victoires. En 2023, je n’ai pas eu de victoires, je suis impatient de revenir sur la plus haute marche du podium, surtout avec Ferrari. Je suis donc pleinement motivé. Est-ce que cela me rend plus motivé ? Pas vraiment. »

«Mettre Red Bull sous pression dès que possible au cours de la saison»