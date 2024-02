F1 : Le boss de Mercedes fait une annonce, Hamilton va enrager

Jean de Teyssière

La dernière saison de Lewis Hamilton avec Mercedes sera-t-elle couronnée de succès ? Le septuple champion du monde a avoué avoir des objectifs très élevés en 2024, pour terminer en beauté. Mais la réalité semble tout autre car Toto Wolff, le directeur de Mercedes, ne semble encore prêt pour rivaliser avec Red Bull.

Ce jeudi, Lewis Hamilton dévoilait ses ambitions avec Mercedes pour la saison à venir, sa dernière avec l'écurie allemande : « Je me sens plus motivé et concentré que jamais. Mais j’ai vraiment l’impression d’avoir consacré plus de travail, plus de temps et plus de concentration à la préparation cette année. Je n’aurais jamais pensé qu’à ce stade de ma vie, j’aurais faim de succès comme c’est le cas actuellement. Et finir en beauté avec l’équipe, ce serait un rêve. Je veux le réaliser. Nous avons traversé tout un tas de choses ensemble. Donc terminer sur une bonne note, ce serait le plus grand honneur de pouvoir les aider à remonter au sommet. »

«Il n'y a pas de miracle dans ce sport»

Toto Wolff risque de décevoir Lewis Hamilton, puisque dans des propos rapportés par Motorsport , le directeur de Mercedes estime que : « D'un côté, il faut être réaliste quant aux chances de battre une équipe qui a une bonne longueur d'avance sous cette réglementation et qui a vu juste au cours des deux dernières saisons, ce qui n'a pas été notre cas. Il n'y a pas de miracle dans ce sport. D'un autre côté, notre ambition est forte. La voiture de Red Bull est très performante, c'est la référence que nous voulons battre. Je ne sais pas quand cela arrivera, nous n'avons pas de boule de cristal. Mais nous saurons bien assez tôt quelle est leur avance et l'ampleur de la tâche qui nous attend . »

«Notre objectif est de consolider nos positions par rapport à Ferrari, McLaren»