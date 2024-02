F1 : Ça discute pour l’avenir de Gasly !

Arnaud De Kanel

Pierre Gasly s'apprête à disputer sa deuxième saison avec Alpine. Malgré tout, la question de son avenir se pose déjà puisqu'il sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Visiblement, Gasly sait ce qu'il veut puisqu'il avoue être en discussions avec Alpine pour étendre son bail actuel.

A l'aube de la saison 2024, l'incertitude plane au dessus de plusieurs pilotes. Bon nombre d'entre-eux voient leur contrat expirer à l'issue de la saison, comme Pierre Gasly. Le pilote français pourrait donc être sollicité par différentes écuries dans les prochaines semaines mais il ne perd pas son objectif de vue, à savoir Alpine. Gasly a visiblement l'envie de poursuivre l'aventure puisqu'il est en discussions avec l'écurie française.

F1 : Ocon pour remplacer Hamilton, Alpine répond https://t.co/N41BT7r3fD pic.twitter.com/vEFl58Onhe — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

«Il y a des conversations en cours pour la suite»

« La décision de Lewis change la dynamique du marché des pilotes. C’était inattendu pour la plupart des gens. Évidemment, j’ai commencé mon chapitre avec Alpine l’année dernière. Je connais le projet sur lequel je travaille. J’ai la fin de mon contrat à la fin de l’année et évidemment il y a des conversations en cours pour la suite. Je pense que la situation est assez claire, mais pour le moment, je veux juste voir de quoi cette voiture est capable. En fin de compte, mon objectif est de me battre devant. Je crois que c’est possible avec Alpine. J’ai 28 ans, une bonne expérience, je suis dans la fleur de l’âge et c’est pour cela que je travaille. Je veux me battre pour les victoires, pour les podiums et être là-haut », a avoué Pierre Gasly la semaine passée lors de la présentation de la nouvelle monoplace. Il refuse d'en dire plus sur l'avancée des négociations.

«Je ne peux rien vous dire, tout le monde garde ses cartes en main»