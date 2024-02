La F1 change ses plans, Verstappen valide

Arnaud De Kanel

Max Verstappen ne porte pas dans son cœur le format Sprint, bien au contraire. C'est d'ailleurs l'un des seuls sujets qui l'a fait sortir de ses gonds en 2023 alors qu'il écrasait la concurrence. Mais pour 2024, la Formule 1 a décidé de revoir la programmation des week-ends Sprints et ça n'est pas pour déplaire au triple champion du monde en titre.

Il y a du changement en Formule 1 ! En 2024, la qualification Sprint se tiendra le vendredi soir avant que le départ du Sprint ne soit donné le samedi matin, ce qui permettra de disputer les qualifications pour le Grand Prix le samedi après-midi comme au bon vieux temps. Une décision validée par Max Verstappen qui n'est malgré tout pas encore convaincu par le format Sprint.

Verstappen reconnait un format «un peu plus logique»

« Je pense que c’est un peu plus logique, je dirais, avec la façon dont le format est fait. Pour moi, je ne suis pas plus excité par le fait de gagner un Sprint ou de me battre pour ce genre de courses, mais oui, au moins un peu plus logique, je dirais », a reconnu le pilote Red Bull dans des propos relayés par Nextgen-Auto . La question du Sprint reste encore un sujet sensible pour Max Verstappen.

«On dirait presque que c’est de la folie de vouloir inventer quelque chose»