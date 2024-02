F1 - Ferrari : Hamilton annonce un gros rebondissement

Jean de Teyssière

Depuis le mois de janvier, la Formule 1 a vécu un vrai tremblement de terre avec l'annonce du départ de Lewis Hamilton pour Ferrari. Après plus de 10 ans passés chez Mercedes, le septuple champion du monde veut s'offrir un ultime challenge en devenant le coéquipier de Charles Leclerc. Pourtant, le pilote britannique avait prolongé avec Mercedes l'été dernier jusqu'en 2025 mais il avoue que l'offre de Ferrari était impossible à refuser.

Lors de la saison 2025 de Formule 1, Lewis Hamilton délaissera la tunique noire de Mercedes pour porter la rouge de Ferrari. Un changement d'écurie historique pour le septuple champion du monde, qui semblait se diriger vers une fin de carrière avec l'écurie allemande. Même lui y croyait...

«C’est une équipe qui n’a pas eu beaucoup de succès et j’ai vu cela comme un énorme défi»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Lewis Hamilton revient sur ce qui l'a convaincu d'accepter l'offre de Ferrari : « Je pense que pour chaque pilote qui grandit, regarde l’histoire, regarde Michael Schumacher à son apogée, nous sommes probablement tous assis dans notre garage et voyons l’écran apparaître et vous voyez le pilote dans le cockpit rouge et vous vous demandez ce que ce serait d’être à cette place. Vous allez au Grand Prix d’Italie, nous voyons la mer rouge des fans de Ferrari et vous ne pouvez qu’être impressionné par cela. C’est une équipe qui n’a pas eu beaucoup de succès depuis l’époque de Michael et depuis 2007, et j’ai vu cela comme un énorme défi. »

«Une opportunité s’est présentée au cours de la nouvelle année et j’ai décidé de la saisir»