F1 : Victime d’Hamilton, il fait une annonce surprenante

Jean de Teyssière

Le mois de janvier a été très intense en Formule 1 avec notamment l'annonce du départ de Lewis Hamilton de Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. L'un des grands perdants de ce changement d'écurie est bien évidemment Carlos Sainz qui avoue que sa prolongation avec Ferrari était en bonne voie. A l'heure actuelle, il ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

La saison de Formule 1 débuté ce mercredi avec les premiers essais hivernaux, à Bahrein. Max Verstappen a une nouvelle fois été le plus rapide, de 1 seconde et 140 centièmes par rapport à son dauphin, Lando Norris. Cette saison, les projecteurs seront fixés sur Lewis Hamilton et Ferrari, eux qui vont se rejoindre en 2025.

«J’avais hâte de signer un nouveau contrat avec eux»

Dans des propos rapportés par Nextgen-auto , Carlos Sainz, qui disputera sa dernière saison chez Ferrari avant d'être remplacé par Lewis Hamilton, est revenu sur ces dernières semaines : « Curieusement, mon avenir a été décidé avant la première course et je ne vais pas continuer chez Ferrari. Évidemment, comme je l’ai dit, c’est arrivé de manière inattendue, et j’avais hâte de signer un nouveau contrat avec eux, et tout semblait être sur la bonne voie pour aller dans cette direction, mais au final, cela ne s’est pas produit, comme vous le savez. Et évidemment, la situation a complètement changé par rapport à ce que je pensais que ça allait être en octobre, novembre de l’année dernière. La situation est désormais complètement différente. »

F1 - Hamilton : Ferrari prépare un coup à la Schumacher https://t.co/CYD97792m4 pic.twitter.com/Bn2NfsrFPI — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

«Je n’ai aucune idée encore avec qui je vais courir»