F1 : Hamilton chez Ferrari, il s’enflamme

Arnaud De Kanel

Alors que la saison 2024 n'a même pas encore commencé, tous les regards sont déjà braqués sur 2025 pour voir Lewis Hamilton chez Ferrari. Le transfert choc a suscité de nombreuses réactions et lors de la présentation de la nouvelle Aston Martin, Fernando Alonso a donné son avis sur ce mouvement. Pour lui, Hamilton a toutes les cartes en mains pour réussir.

A l'aube d'une nouvelle saison de Formule 1, tout le monde ne parle que de ça. Oui, Lewis Hamilton pilotera bien pour Ferrari en 2025. Les observateurs et les pilotes sont invités à se projeter sur ce qui attendra le pilote britannique et peu s'inquiètent. Fernando Alonso fait également partie des optimistes.



F1 : Le père de Max Verstappen secoue ses concurrents https://t.co/2i9grNXOKh pic.twitter.com/NqfO3eJ5WC — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

«C’était un peu inattendu»

« Je n’ai pas passé trop de temps sur les réseaux le jour de l’annonce, je m’entraînais en fait ce jour-là, donc j’ai raté tout le stress de tout le monde. J’avais presque un jour de retard sur les informations. C’était probablement une surprise, je ne vais pas mentir. Mais pas à cause du changement en lui-même, c’était simplement parce que de l’extérieur, il semblait qu’il était très lié à Mercedes et très fidèle à eux et des choses comme ça. C’était un peu inattendu. Je ne connais pas les raisons derrière, je ne connais rien des motivations donc c’est plus une question pour lui. Mais oui, je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention, et probablement la semaine des essais, ce sera davantage un thème parce que quand même... un an à l’avance ! », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto avant d'afficher sa confiance par rapport à la qualité du pilote mais aussi de la monoplace Ferrari.

«Lewis pourra apporter ce petit plus pour se battre pour le championnat»