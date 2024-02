F1 - Red Bull : Verstappen impressionne, il jubile

Jean de Teyssière

Ce mercredi avaient lieu les premiers essais hivernaux en Formule 1, à Bahrein. L'occasion pour toutes les écuries de commencer les derniers réglages sur la monoplace qui prendra le départ le 2 mars prochain. Comme attendu, Max Verstappen et Red Bull ont été les plus rapides, devant Lando Norris (McLaren) et Carlos Sainz (Ferrari). A l'issue de ces essais, le Néerlandais s'est montré très heureux et optimiste.

Sous le soleil écrasant de Bahrein, tous les pilotes de Formule 1 se sont adonnés aux essais hivernaux. Max Verstappen a roulé plus que quiconque et a accompli 143 tours. De bonne augure pour le début des championnats du monde de Formule 1 ?

«J’étais très content de comment la voiture a réagi ; l’équilibre était très bon»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Max Verstappen semblait très heureux après ces premiers essais hivernaux : « C’est agréable d’être de retour. Je pense aussi que nous avons passé une bonne journée. Nous avons pu faire beaucoup de tours, et avec la voiture, nous avons pu essayer pas mal de choses, donc je suis très content dans l’ensemble. Dans l’ensemble, je suis heureux d’être de retour dans une Formule 1. Les premiers tours, vous êtes surpris de sa vitesse par rapport à tout le monde. Et oui, j’ai pris beaucoup de plaisir aujourd’hui avec la RB20. J’étais très content de comment la voiture a réagi ; l’équilibre était très bon. Ce n’est qu’un test, mais nous avons passé une bonne journée. »

«Gagner le premier Grand Prix ? Normalement on doit pouvoir le faire !»