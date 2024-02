F1 - Hamilton : Ferrari prépare un coup à la Schumacher

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 sera la dernière de Lewis Hamilton chez Mercedes. Le Britannique rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari à partir de 2025. Le septuple champion du monde court toujours après sa huitième couronne et espère la décrocher au sein de la Scuderia. D'ailleurs, le pilote de 39 ans pourrait démarrer un nouveau cycle doré chez l'écurie italienne, comme Michael Schumacher avant lui.

«Ferrari a besoin de son expérience»

« La marque Ferrari et la marque Hamilton, unissant leurs forces, formeront une combinaison extrêmement attractive pour les fans. Il sera payé beaucoup d’argent et sera vraiment adulé. Mais, en premier lieu, Ferrari a besoin de son expérience. Il a remporté plus de 100 Grands Prix. Les victoires sont une chose courante pour lui » a d’abord expliqué l’ancien pilote de F1, passé par McLaren et Ferrari entre 1987 et 1995, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Un nouveau cycle de succès pourrait commencer dans l’histoire de Ferrari»