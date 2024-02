F1 : Le mystère Lewis Hamilton

Arnaud De Kanel

C'est désormais officiel, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari en 2025. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans le paddock et certains ne comprennent pas totalement la décision du Britannique. C'est notamment le cas de Norbert Haug, l’ancien patron de Mercedes F1 et Mercedes Motorsport, qui estime que la raison qui a poussé Hamilton à faire ce choix reste un «mystère».

Après avoir marqué l'histoire de la Formule 1 chez Mercedes, Lewis Hamilton relèvera à 40 ans l'ultime défi de sa glorieuse carrière. En effet, le pilote britannique rejoindra Ferrari en 2025 alors que l'écurie allemande semblait encore lui faire confiance. Pour Norbert Haug, il s'agit d'un réel mystère.

«C’est un mystère»

L'Allemand ne pensait pas que Lewis Hamilton quitterait Mercedes un jour. « Si j’avais parié sur une chose, sur un partenariat en Formule 1 qui durerait pour toujours, cela aurait été Lewis Hamilton et Mercedes. J’ai été complètement époustouflé. J’aurais juré que cela resterait ainsi pour toujours. Et qu’il resterait après avoir fini de conduire en tant qu’ambassadeur de la marque ou autre. C’est un mystère. Très peu de gens le savent probablement. Toto Wolff le sait ou le saura », a déclaré l'ancien patron de Mercedes dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pour autant, Haug ne se fait pas trop de soucis pour Lewis Hamilton, et ce malgré son âge.

