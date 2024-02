F1 - Schumacher : Mission impossible pour Hamilton chez Ferrari ?

Pierrick Levallet

Après douze ans passés chez Mercedes, Lewis Hamilton changera d'écurie à l'issue de la saison 2024 de F1. Le Britannique rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari. Là-bas, il pourrait très bien viser certains records établis par Michael Schumacher. Cependant, le Baron Rouge semble intouchable au sein de la Scuderia.

À l’issue de la saison 2024 de F1, Lewis Hamilton fera ses adieux à Mercedes. Après dix ans passés au sein de l’écurie allemande, le Britannique a décidé de rejoindre Ferrari. Le pilote de 39 ans sera associé à Charles Leclerc. Là-bas, il pourrait très bien être en mesure de remporter son huitième sacre mondial et enfin surclasser Michael Schumacher. En revanche, le Baron Rouge a laissé une trace indélébile dans l’histoire de Ferrari. Et sauf exploit, Lewis Hamilton ne sera pas en mesure de faire tomber ses records au sein de la Scuderia .

Michael Schumacher intouchable chez Ferrari ?

Michael Schumacher a par exemple fixé la barre haut avec 72 victoires remportées au volant de sa Ferrari. Même si la Scuderia rattrape son retard sur Red Bull et revient au sommet de la F1 en 2025, il semble malgré tout peu probable de voir Lewis Hamilton gagner autant de Grand Prix. Le Britannique aura déjà 40 ans lorsqu’il débarquera chez Ferrari et il n’est pas éternel. Le septuple champion du monde ne devrait pas non plus rejoindre Michael Schumacher au nombre de pole position chez Ferrari. La légende allemande est partie de la première place à 58 reprises. Si Lewis Hamilton s’est souvent montré efficace en qualification, il ne semble néanmoins pas vraiment envisageable de le voir atteindre ce chiffre.

Lewis Hamilton a du boulot pour le rattraper