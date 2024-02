F1 - Ferrari : Verstappen interpelle Hamilton

Jean de Teyssière

C'est une nouvelle qui avait fait trembler le monde de la Formule 1. Lewis Hamilton va quitter Mercedes, douze ans après son arrivée en 2013, pour rejoindre l'écurie Ferrari en 2025. En attendant, le septuple champion du monde britannique doit faire une dernière saison avec Mercedes. Son départ est en tout cas très commenté et Max Verstappen, le pilote Red Bull, lui souhaite de la réussite.

En 2023, Max Verstappen a réussi une saison exceptionnelle avec Red Bull, puisqu'il a remporté 19 Grands Prix sur 22. Le pilote néerlandais a battu de nombreux records et a déjà écrit son nom en lettres d'or au panthéon de la Formule 1. Encore plus haut, on retrouve Lewis Hamilton. Le pilote britannique, qui a 39 ans, a pris une décision fracassante. En effet, il va quitter Mercedes l'année prochaine pour rejoindre Ferrari. Un départ qui sera suivi de près par tout le monde, y compris dans le paddock.

«Au final, si quelqu'un veut piloter pour Ferrari...»

Max Verstappen, triple champion du monde en titre, a réagi à l'arrivée prochaine de Lewis Hamilton chez Ferrari. Ses propos sont rapportés par Motorsport : « Au final, si quelqu'un veut piloter pour Ferrari, et surtout quelqu'un comme Lewis, qui a accompli tant de choses, si c'est son rêve et son objectif... Encore une fois, on ne connaît pas les discussions qui ont eu lieu chez Mercedes, chez Ferrari, ce qui a été promis, ce qu'ils pensent voir venir... »

«J'espère pour eux que ce sera un succès»