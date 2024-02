F1 : Le père de Max Verstappen secoue ses concurrents

Arnaud De Kanel

Ultra dominateur et seul au monde lors des deux dernières saisons, Max Verstappen a mis à l'amende la concurrence. Cela en est même devenu un peu trop facile pour le triple champion du monde en titre si l'on en croit son père. Ce dernier appelle à un sursaut d'orgueil des adversaires de son fils.

Max Verstappen rafle tout. Vainqueur des trois derniers championnats du monde, le Néerlandais est seul au monde depuis deux ans. Pour le bien de son fils et de la compétition, son père, Jos Verstappen, souhaite que la concurrence se rapproche en 2024. Ça ne risque pas d'être évident quand on voit les écarts creusés par Verstappen lors des essais hivernaux...



F1 : Victime d’Hamilton, il fait une annonce surprenante https://t.co/jBFNmj9JTz pic.twitter.com/QoyqXI7CmA — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Jos Verstappen penche pour un scénario à la saison 2021

« Bien sûr, nous voulons gagner les courses, mais j’aime aussi que Max se batte pour remporter une victoire durant un Grand Prix - ou pas. Je pense que tout le monde veut voir cela. Je suis un fan de ce sport, je suis un fan de la Formule 1. Bien sûr, c’est bien de gagner 18 ou 19 courses dans la saison. Mais gagner le championnat comme il l’a fait en 2021... je l’ai aussi apprécié après tout, alors... pourquoi pas ? Il aime cela. Il aime absolument la domination. Pour 2024, nous sentons que les autres se rapprochent. L’écart se réduit, absolument. Tout dépend donc de ce qu’ils fabriquent à l’usine ces jours-ci et nous verrons cela », a confié Jos Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Ce dernier en a profité pour confirmer les plans pour l'avenir de son fils.

«Commencer avec Red Bull et finir avec Red Bull»