F1 : L’incroyable sortie de Gasly sur Alpine !

Benjamin Labrousse

Pour sa deuxième saison chez Alpine, Pierre Gasly espère clairement faire mieux que l’an passé. 11ème au championnat du monde en 2023, le pilote français a pu profiter des essais hivernaux pour tester la A524, nouvelle monoplace de l’écurie française. Gasly s’est exprimé à ce sujet, et n’a clairement pas fait preuve de beaucoup d’optimisme pour le début de saison.

Après une saison 2023 plutôt décevante, Alpine n’a plus le droit à l’erreur. L’écurie française basée à Enstone compte sur son duo de pilotes composé de Pierre Gasly et d’Esteban Ocon pour continuer à progresser. Néanmoins, les essais hivernaux de ces derniers jours ont été très peu concluants pour Alpine, alors que la nouvelle monoplace, l’A524, serait l’une des voitures les plus lentes du paddock…

🏎️ Épisode 5 de la présentation des écuries pour la saison 2024.Place à Alpine, qui, après une saison compliquée, ne semble pas avoir résolu ses problèmes alors qu’Ocon et Gasly, en fin de contrat, risquent d’être convoités.📝⬇️ @le10sport https://t.co/RCXA4nrDK3 — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 24, 2024

« Je pense que ça n'a pas l'air génial »

Interrogé par Sky Sports , Pierre Gasly s’est d’ailleurs montré très pessimiste quant au début de saison d’Alpine : « Pour être honnête, je ne me suis pas vraiment concentré sur les autres parce qu'il s'est passé beaucoup de choses de notre côté. Je pense que ça n'a pas l'air génial. Mais en même temps, nous avons encore quelques jours pour bien comprendre tout ce que nous avons fait » , a lâché le Français dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Ce n'est pas ce que nous aimons en tant que pilotes »