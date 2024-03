F1 : Énorme polémique chez Red Bull, Verstappen va rejoindre Mercedes ?

Jean de Teyssière

La première victoire de la saison de Max Verstappen ce samedi à Bahrein a été entachée par l'énorme polémique qui secoue Red Bull depuis plusieurs semaines concernant Christian Horner. Si l'enquête interne n'a rien donné, Christian Horner reste fragilisé même si ce dernier souhaite rester à la tête de l'écurie autrichienne. Une situation intenable pour Jos Verstappen, qui a appelé à son départ. Une ambiance électrique qui pourrait servir les intérêts de Mercedes, tenté par Max Verstappen.

La saison dernière, tout allait bien chez Red Bull. Hormis le Grand Prix de Singapour, chaque course avait été remportée par l'écurie autrichienne, qui avait littéralement écrasé la concurrence. Lors du Grand Prix de Bahrein ce samedi, les deux Red Bull sont arrivées à la première et deuxième place mais l'ambiance au sein de l'écurie n'est pas bonne.

«L’équipe risque d’être déchirée»

Dans des propos donnés à Mail Sport, Jos Verstappen, le père de Max, est revenu sur les récentes polémiques entourant Christian Horner : « Il y aura des tensions ici tant qu’il reste en position. L’équipe risque d’être déchirée. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Cela va exploser. Il joue à la victime, alors que c’est lui qui cause les problèmes. SI je suis à l'origine des fuites dans la presse ? C'est la plus grande absurdité ! Pourquoi diable ferais-je ça ? Je veux seulement une chose et c’est que mon fils soit dans un bon endroit et puisse agir dans un environnement calme. Mais au lieu de cela, les choses sont maintenant en feu. Cela n’a pas de sens. Cela n’aide personne, n’est-ce pas ? Surtout pas Max. »

